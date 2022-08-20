Донецк, 20 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 20 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:20 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее киевские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка.