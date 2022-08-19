Донецк, , 20:55 — REGNUM Два мирных жителя погибли в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны бандеровцев. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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Сообщается, что нацистский режим обстрелял Кировский район Донецка, в результате чего на улице Ушакова в поселке Лозовском убиты мужчина 1949 года рождения и женщина 1951 года рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бандеровцы систематически обстреливают мирные населенные пункты Донбасса, в результате чего гибнет гражданское население.