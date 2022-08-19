Москва, , 20:22 — REGNUM Проведение СВО России на территории бывшей УССР добавило аргументов тем, кто хочет поссорить Москву и Нур-Султан. Об этом 19 августа в интервью ИА REGNUM рассказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, отношения России и Казахстана «довольно хрупкие» и, в целом, геополитическая ситуация «не способствует тому, чтобы накопившийся груз проблем был одномоментно решен и купирован постоянным диалогом и сотрудничеством».

Дмитрия Медведева. Все эти моменты нацелены на одно — максимально повлиять на общественное сознание казахстанцев и посеять в них мысль о том, что Россия ненадежный партнер с тем, чтобы пересмотреть сложившиеся отношения между нашими странами». Станислав Притчин «Каждый день происходят незначительные, на первый взгляд, события, которые в дальнейшем могут влиять на ситуацию. Все противоборствующие стороны используют доступные средства, чтобы максимально раскрутить маховик вражды, в том числе и между Россией и Казахстаном. Помимо информации о возможной поставке оружия киевскому режиму, которую официально опроверг Казахстан, был случай со взломом аккаунта заместителя председателя Совбеза РоссииВсе эти моменты нацелены на одно — максимально повлиять на общественное сознание казахстанцев и посеять в них мысль о том, что Россия ненадежный партнер с тем, чтобы пересмотреть сложившиеся отношения между нашими странами».

Собеседник отметил, что фундаментально «характер взаимодействия России и Казахстана не менялся, и он в последнее время очень зависим от внутренней политической и общественной динамики Казахстана».

«Кризис c [б. УССР] добавил аргументов сторонникам разрыва отношений с Россией. Они периодически инициируют общественные дискуссии и актуализируют в информационной повестке нужные им тезисы», — подчеркнул эксперт.

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