Нур-Султан, , 15:45 — REGNUM Информация, будто Великобритания снабжает киевский режим оружием, приобретённым в Казахстане, является недостоверной. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 10 августа порталом stopfake. kz при министерстве информации и общественного развития страны.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

В соцсетях распространили информацию, будто хакеры выложили в Сеть документы о сделках по поставкам оружия на Украину с участием казахстанской компании «Техноэкспорт». Представленные договора были без печатей.

«В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об экспортном контроле» экспорт и импорт вооружения, боеприпасов и военной техники осуществляется на основании лицензий, выдаваемых министерством. В 2021 году и за истекший период 2022 года компания «Техноэкспорт» за получением лицензии на экспорт вооружения, боеприпасов и военной техники в министерство не обращалась», — процитировали на портале ответ министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В министерства также сообщили, что не выдавали лицензии на продажу Великобритании вооружений и боеприпасов, указанных в «слитых» документах. Кроме того, сообщается, что при экспорте оружия из Казахстана оговаривается обязательное условие, что покупатель не праве осуществлять реэкспорт без специального разрешения. Отмечается, что таких разрешений в ведомстве не давали.