Астана, 19 августа, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Визиты высокопоставленных киргизских чиновников в Турцию имеют сугубо меркантильный характер потому, что Киргизия отчаянно нуждается в деньгах. Об этом заявил директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский, передаёт «Независимая газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Эксперт напомнил, что бюджет Киргизии составляет около $6,7 млрд (401,7 млрд рублей).

«При этом государственный долг — около $5,2 млрд (311,8 млрд рублей). Только его годовое обслуживание требует $500 млн (30 млрд рублей). А как говорят экономисты, максимальный предел госдолга для безопасного функционирования государства не должен превышать 60% от бюджета», — пояснил он.

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По словам эксперта, страны Туркестана опасаются за будущее России и потому ищут «запасной аэродром», под определение которого, по их мнению, подходит Турция, которая, с их точки зрения, сейчас находится в «более выигрышном положении».

«Но мечущиеся и колеблющиеся с изменяющейся позицией в угоду ситуации всегда вызывают настороженное к себе отношение и не вызывают уважения», — убежден собеседник.

Говоря об интересах турецких властей в Туркестанском регионе, политолог отметил, что пантюркистские идеи и настроения, усиленные последовательной политикой построения «Великого Турана» под руководством Турции, требуют обеспечения безопасности в широком смысле этого слова.

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«Этим объясняется системная борьба Турции с любыми оппонентами, противниками как действующего режима, так и государства по всему миру. И эта борьба не может не вызывать уважения своей последовательностью и решительностью. Она является зримым примером для России, которой следует учиться этому у Турции», — считает он.

Кобринский акцентировал внимание на том факте, что Турция пытается взять под контроль логистические пути, идущие из Китая в Евросоюз. Кроме того, эксперт считает, что Турцию интересует человеческий потенциал Туркестанского региона, численность населения которого быстро увеличивается.

«Тема дешевой рабочей силы приобретает важнейшее значение. Отсюда и борьба с русским языком на постсоветском пространстве. С этих позиций Киргизия также представляет интерес для Турции», — подытожил Александр Кобринский.

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