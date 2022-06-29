Бишкек, , 21:29 — REGNUM На 2023 год приходится пик выплат по внешнему долгу Киргизии, из которых половина должна пойти на обслуживание долговых обязательств перед Экспортно-импортным банком Китая. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании республиканского парламента.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я никого не пугаю, но в случае если мы не сможем выплатить долг, китайский «Эксимбанк» введёт управляющую компанию, которой перейдут наши стратегические объекты», — отметил он.

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По словам высокопоставленного чиновника, речь идёт о столичной ТЭЦ, о линии электропередач «Датка — Кемин» и о строящейся альтернативной автотрассе «Север — Юг».

«Мы должны избавиться от петли у нас на шее и объединиться в одном направлении, а не сидеть, надеясь на Бога», — подчеркнул глава правительства Киргизии и добавил, что уже есть примеры того, как Китай забрал за долги объекты в других странах.

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