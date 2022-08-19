Сеул, , 13:27 — REGNUM Правительство Южной Кореи работает над созданием медицинской и карантинной системы, способной справиться с 300 тыс. ежедневных случаев COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление второго заместителя министра здравоохранения Ли Ги Иля.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 19 августа в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

«Мы сделаем все возможное, чтобы свести к минимуму количество смертей и тяжелобольных пациентов», — заявил замминистра.

Напомним, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 138 812 случаев заражения коронавирусом нового типа, 83 летальных исхода и почти 500 тяжелых пациентов. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до22 000 037.

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Ли Ги Иль подчеркнул, что правительство не будет зацикливаться на ежедневных изменениях, а будет активно работать над предотвращением дальнейшего роста заболеваемости.