Сеул, 19 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 138 812 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его данным, 465 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло22 000 037. Также за минувшие сутки в стране скончались 83 пациента с коронавирусной инфекцией, что является самым высоким показателем с 7 мая, когда в стране было зафиксировано аналогичное количество смертей.

Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 896 человек. Уровень смертности составил 0,12%.