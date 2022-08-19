Москва, , 12:25 — REGNUM На данный момент по сравнению с утром 18 августа концентрация загрязняющих веществ в воздухе столицы России снизилась в пять раз. Об этом 19 августа сообщает «Мосэкомониторинга» в своём телеграм-канале.

Москва Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Информация о текущей экологической обстановке в городе Москве на 08:00 19.08.2022. По сравнению с утренними часами 18.08.2022 концентрации загрязняющих веществ снизились до пяти раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что экологическая обстановка в городе продолжает оставаться на контроле и отмечается, что в ночь на 19 августа московская территория оказалась вне зоны воздействия продуктов горения природных пожаров.

«Рост загрязнения воздуха отсутствовал. В утренние часы воздушные массы из районов природных пожаров начали поступать в южные районы Москвы и ТиНАО, однако за счет интенсивных условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере роста загрязнения воздуха не происходит», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МЧС сообщили, что на данный момент ситуация с природным пожаром на территории Кудомского лесничества в Рязанской области продолжает оставаться сложной.