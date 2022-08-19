Москва, 19 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Коллегам по работе в той или иной степени доверяют 72% работающих жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Muic.uz В офисе

Доверие компании-работодателю оказывают 69% опрошенных, руководителям — 63%. При этом сами руководители чаще доверяют своим подчинённым — 86%.

Компании, в которой работают, и непосредственному руководителю женщины доверяют чаще мужчин. Среди работников старше 45 лет выше всего уровень доверия к работодателям и коллегам, а среди людей моложе 34 лет — к непосредственным руководителям.

Опрос проведён 15–17 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 371 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего в коллегах по работе в офисе жителей России раздражают сплетни (10%), курение (9%), лень и халатность в работе (по 5%).

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