Москва, , 12:26 — REGNUM Больше всего в коллегах по работе в офисе жителей России раздражают сплетни (10%), курение (9%), лень и халатность в работе (по 5%). Об этом свидетельствует данные опроса рекрутингового агентства Superjob. ru.

В офисе Muic.uz

У 4% опрошенных негативные эмоции вызывают такие привычки коллег, как чаепития и прием пищи на рабочем месте. Раздражает хамство, громкая речь, медлительность, лицемерие и бесцеремонность коллег в офисе по 3% орошенных.

Самые раздражающие привычки коллег на «удалёнке» — игнорирование сообщений и отсутствие дисциплины (по 6%). Звонки и сообщения после окончания рабочего дня не нравятся 3%, а 2% отметили, что дистанционные сотрудники часто отвлекают офисных коллег своими просьбами.

Ничего не раздражает в коллегах по работе в офисе и приятно с ними работать 23% опрошенных. Число тех, кого ничего не раздражает в сотрудниках на «удалёнке» составило 44%.

Опрос проведён 1–13 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 387 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, больше всего руководителей российских компаний раздражает в подчинённых лень (16%), неисполнительность (12%) и непрофессионализм (9%).

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