Москва, , 11:36 — REGNUM Биткоин (BTC) дешевеет уже шестой день подряд, заметно ускорив падение на торгах 19 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

Криптовалюта Topwar.ru

«В начале недели цифровая валюта не смогла пробить отметку $25 тыс. и с тех пор занимает оборонительную позицию — игроки перешли к фиксации прибыли, которая плавно перетекла в распродажу.

Так, монета дошла до минимумов конца июля в районе $21 тыс. 400, откуда слегка отскочила в ходе недавних торгов, теряя с начала дня более 7%.

Техническая картина и ранее сигнализировала об опасности нисходящего прорыва, когда стало ясно, что быки не готовы на подвиги.

Катализатором обвала криптовалют послужил Федрезерв, который ударил по рисковым активам в целом, одновременно подогрев повсеместное ралли доллара.

Ястребиный протокол июльского заседания ФРС в сочетании с последующими агрессивными заявлениями спикеров Центробанка вызвал новую волну опасений по поводу инфляции и экономической рецессии.

При этом ситуация на фондовых рынках относительно стабильная. Акции довольно стойко перенесли порцию агрессии от Федрезерва, торгуясь смешанно, но с медвежьим уклоном.

Так, в сегодняшнем паттерне можно выявить более чувствительные движения в криптовалютном пространстве, но в целом корреляция биткоина и традиционных финансовых рынков сохраняется и остается тесной.

В ходе распродаж курс BTC смог удержаться над уровнем $21 тыс., преграждающим путь к психологической отметке $20 тыс. Однако падение вряд ли закончится на этом.

После передышки медведи могут возобновить атаку и продавить котировки к уровням середины июля, и, опасаясь такого сценария, потенциальные покупатели пока будут держаться в стороне, дожидаясь более привлекательных точек входа», — считает эксперт.

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