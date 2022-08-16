Москва, , 10:05 — REGNUM За новым ростом курса биткоина последуют новые падения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

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«В целом трудно оценить, как долго будет расти биткоин. Но одно можно отметить точно — за ростом будет падение. И это нормально, — сказала Левашенко. — На рост влияет множество факторов, например, финансовая ситуация на рынке, введение правовых ограничений и прочее. С одной стороны, на прошлой неделе Управление правоприменения Индии (агентство по расследованию финансовых преступлений) заморозило активы на сумму 46,4 миллиона долларов на криптовалютной бирже Vauld; а Комиссия по фьючерсам и торговле товарами США (CFTC) вынесла обвинения по управлению схемой Bitcoin Ponzi на 12 миллионов долларов в связи с обвинениями в мошенничестве с инвесторами, что может спровоцировать снижение стоимости криптовалют. С другой стороны, Центральный банк Филиппин поддержал необходимость развития рынка криптовалют, особенно для международных расчетов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рост котировок биткоина объяснили, ростом инфляции фиатных валют.

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