Париж, , 11:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выражает поддержку «сильно пострадавшим» корсиканцам и призывает к осторожности, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Jérémy Barande

Глава государства выразил свою поддержку жителям Корсики после смертоносных штормов, обрушившихся на остров.

В своем аккаунте в Twitter президент призвал к осторожности, поскольку на Корсике все еще объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

«Сегодня вечером я хочу выразить поддержку нации и корсиканцам, которые сильно пострадали. Соболезную жертвам и их семьям. Спасибо спасательным силам, мобилизованным для спасения жизней и пришедших на помощь жителям. Будьте острожными» Эммануэль Макрон

Как сообщало ИА REGNUM, на французском острове Корсика без электричества остались 8800 домов.

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