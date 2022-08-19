Париж, 19 августа 2022, 11:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выражает поддержку «сильно пострадавшим» корсиканцам и призывает к осторожности, передает BFM TV.
Глава государства выразил свою поддержку жителям Корсики после смертоносных штормов, обрушившихся на остров.
В своем аккаунте в Twitter президент призвал к осторожности, поскольку на Корсике все еще объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Как сообщало ИА REGNUM, на французском острове Корсика без электричества остались 8800 домов.
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