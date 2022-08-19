Остров Корсика, Франция, 19 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. На французском острове Корсика без электричества остались 8800 домов, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Без электричества ночью 8800 корсиканских домохозяйств останутся без электричества против 45 000 утром 18 августа из-за плохой погоды», — объявила государственная энергогенерирующая компания Франции.

Операции продолжаются, но погодные условия «не позволяют на данном этапе мобилизовать воздушные ресурсы».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о своей «поддержке Корсике и корсиканцам».