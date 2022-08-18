Рига, , 20:42 — REGNUM На заседании правительства Латвии достигнута договоренность о поддержке в условиях резкого роста стоимости энергоресурсов местного бизнеса. Об этом сообщил латвийский портал bb.lv.

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад пожинает плоды антироссийских санкций и проигрывает — трансляция»

Всего планируется утвердить в общей сложности три пакета такой помощи.

Согласно первому из них, предусматривается субсидирование счетов за отопление, если тариф на отопление превысит максимально установленный правительством. Компенсация составит 50% от суммы, превышающей «потолочную».

Кроме того, компенсацию за электричество получат те, кто используют его для отопления, а также те, кто потребляет много электричества (500 киловатт и более).

Предусмотрена и компенсация за использование в отоплении брикетов, гранул, дров, газа, а также обогрев жилища при помощи теплового насоса. Также пенсионеры, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, а также инвалиды смогут весь отопительный период получать ежемесячную надбавку к пенсии (пособию). Пенсионерам будет ежемесячно добавлять от 10 до 30 евро — в зависимости от размера пенсии.

Второй пакет помощи, который правительство рассмотрит на ближайшем заседании 23 августа, предусматривает субсидирование энергоемких предприятий, которые на оплату отопления и электричества тратят не менее 10% от общих расходов.

Таких предприятий, согласно подсчетам минэкономики, насчитывается около 250, и общий объем помощи каждому из них составит до 200 000 евро. Эту помощь частным предприятиям правительство Латвии еще должно будет согласовать с Еврокомиссией.

Всего в рамках второго пакета — на поддержку энергоемких производств — планируется потратить 50 млн евро.

Кроме того, правящая коалиция договорилась об отмене платы в рамках компонента обязательной закупки зеленой энергии. Плата будет отменена до конца 2022 года для всех потребителей электричества, то есть как для юридических, так и для физических лиц.