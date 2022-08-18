Душанбе, , 20:50 — REGNUM Результат специальной военной операции России на Украине не вызывает сомнений. Попытки наладить поставки дополнительной техники — не что иное, как оттягивание неизбежного. Об этом 18 августа ИА REGNUM рассказал руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

СВО в Донбассе Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Напомним, 16 августа МИД РФ призвал не допустить на Украину, находящуюся в Таджикистане и Узбекистане афганскую авиацию. В августе 2021 года пилоты сотрудничающие с проамериканским правительством в Афганистане угнали порядка 100 самолетов и вертолетов.

По мнению эксперта, окончательный результат российской операции «не вызывает сомнений ни у одного адекватного военного эксперта».

«Открытым остается только вопрос длительности. Мало кто сомневается, что специальная военная операция месяцем раньше или тремя месяцами позже завершится. Вооруженные формирования киевского режима будут разгромлены. Потенциалы сторон несопоставимы. Даже западные эксперты признают, что действия Киева по большей части бессмысленны и существенной роли в окончательных результатах не сыграют», — отметил Грозин.

Собеседник пояснил, что «попытки наладить дополнительные поставки оружия и техники нужны Западу для затяжки времени».

«В надежде на осенне-зимнюю паузу, во время которой интенсивность боевых действий снизится и фронт на время стабилизуется. Предположу, что в Киеве надеются на отвлечение России на какой-то другой конфликт. На открытие условного «второго фронта» на Кавказе или в Средней Азии. Может быть есть надежда на то, что Москва снизит давление на киевский режим, вытеснив их за Днепр. Кроме того, на Западе еще сохраняется надежда на эффект от санкций и на то, что российский бюджет надорвется от продолжительной военной операции», — сказал он.

Эксперт считает, что эти надежды бессмысленны.

«Мы ведем СВО в щадящем режиме. Конечно, если это будет продолжаться годами, в силу различных причин, могут возникнуть определенные трудности. Но годами решать проблему с Украиной никто в Москве не собирается. Нашим бывшим западным партнерам стоит запомнить слова президента России Владимира Путина про «мы еще всерьез ничего не начинали». Россия ведет СВО в четверть силы. Рассчитывать на то, что российская армия остановится в процессе выполнения боевых задач на Украине могут только совсем оторванные от реальности оптимисты», — пояснил Грозин.

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