Горловка, ДНР, 18 августа, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Утром 18 августа киевские войска нанесли по центру Горловки массированный артиллерийский удар, сообщил в своем телеграм-канале военкор Георгий Медведев.

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Обстрелам подверглись храм, Соборная площадь, две станции техобслуживания автомобилей, оптовый рынок и несколько магазинов.

«Откровенный терроризм. Сегодня Горловка страдает, кажется, больше всех, сполна ощущая на себе агонию Киева. А Киев продолжает бить по мирным жителям, раз за разом заявляя, что «уничтожает военные объекты». Вот они, цели украинской артиллерии. Какая из них — военная? Вопрос риторический», — отметил военкор.

Ранее в народной милиции Донецкой Республики сообщили, что за прошедшие сутки противник выпустил по территории ДНР 379 снарядов из РСЗО «Ураган», ствольной артиллерии и минометов. Один мирный житель погиб, девять получили ранения.