Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Европейский союз не сможет согласовать вопрос запрета виз для граждан Российской Федерации. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Виза шенген Marco Verch Professional Photographer

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Напомним, что некоторые страны Евросоюза, в частности, страны Прибалтики и Финляндия, выступили с инициативой полного запрета или ограничения в выдаче виз гражданам России. При этом речь идёт о запрете выдачи вообще всех виз, даже туристических.

Однако, по данным CNN, Евросоюз такой запрет не введёт — страны, входящие в наднациональное объединение, вряд ли смогут единогласно прийти к такому решению.

Стоит отметить, что крупные страны Евросоюза, в частности Германия, выступили против запрета на выдачу виз гражданам России.