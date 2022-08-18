Москва, , 15:13 — REGNUM Строительство медицинских центров в Луганске и Мариуполе планируется завершить к 1 сентября. Об этом заявил замминистра обороны России Тимур Иванов, сообщает 18 августа телеканал «Звезда».

Мариуполь Никита Третьяков (с) ИА REGNUM

По его словам, в Минобороны вместе с Минздравом и руководством республик Донбасса проанализировали необходимость строительства медцентров. При этом учитывался опыт строительства инфекционных центров в России.

«Было дано поручение построить два таких центра: один в городе Луганск на 200 койко-мест и один в городе Мариуполь — на 60», — сказал Иванов.

Строительство идёт полным ходом, оно должно завершиться к 1 сентября. В центрах можно будет получить полноценное медицинское обслуживание.

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