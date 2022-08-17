Мариуполь, ДНР, 17 августа, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Между Россией и ДНР открылось паромное сообщение, сообщает 17 августа Донецкое агентство новостей. Первый паром прошёл с Кубани в Мариуполь.

Марина Каширская ИА REGNUM Паром на Керченской переправе

Из города Ейска (Краснодарский край) прибыл в морской порт Мариуполя паром «Лаврентий». Протяжённость его маршрута составила примерно 80 км, в пути судно находилось около семи часов.

Моряки сообщили, что паром, в соответствии с планами Минобороны РФ, совершил плановый переход. Судно шло отлично, «не штормило».

Напомним, Мариуполь в ходе спецоперации ВС РФ на Украине был окончательно освобождён от украинских боевиков 20 мая.