Донецк, , 14:26 — REGNUM Вооруженные силы Украины обстреляли Светлодарск (Донецкая республика) во время раздачи воды в районе городской школы, сообщила 18 августа в своем телеграм-канале военкор Анна Долгарева.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Погибло три мирных жителя, один из них — ребёнок. Двенадцать человек ранены. Светлодарск ВСУ оставили без боя пару месяцев назад. Такая месть, что ли», — отметила Долгарева.

Ранее в народной милиции Донецкой республики сообщили, что за прошедшие сутки противник выпустил по территории ДНР 379 снарядов из РСЗО «Ураган», ствольной артиллерии и минометов. Один мирный житель погиб, девять получили ранения.