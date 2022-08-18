Москва, 18 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Волатильность курса рубля возросла на торгах 17 августа. После неудачной попытки закрепиться над уровнем 61 руб. доллар резко опустился, но встретил поддержку вблизи отметки 60 руб. и отскочил, сократив внутридневные потери до четверти процента, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

wilhei Рубли

«Сегодня, 18 августа, пара рубль/доллар торгуется практически без изменений, испытывая дефицит направленного импульса в рамках устоявшегося диапазона.

Рубль в очередной раз показывает, что пока не готов к выходу из проторгованного канала, хотя в последние дни попытки прорыва выглядят более оживленно.

В краткосрочной перспективе, если отметка 60 руб. не выстоит, нельзя исключать временного укрепления нашей валюты, которая может отправить доллар ниже 59 руб. впервые с конца июля.

Некоторую поддержку рубль надеется получить со стороны налоговых выплат, но фактически сила этого фактора на данном этапе во многом утрачена, а основной акцент игроки делают на торговый оборот, а именно, на показатели импорта и экспорта.

Среднесрочная же цель по-прежнему предполагает выход инвалют из диапазона в северном направлении.

В случае с долларом ключевым ориентиром остается отметка 70 руб., особенно учитывая устойчивость USD на международной арене и сохранение ястребиного настроя Федрезерва.

Не стоит забывать и о перспективах перезапуска бюджетного правила, который может состояться ближе к концу 2022 года», — пояснил эксперт.

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