Москва, , 08:13 — REGNUM Рубль заметно подорожал 17 августа в парах с иностранными валютами. Доллар США в середине недели отступил к 60,75 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Фактически у рубля не было новых или более веских, чем ранее, оснований для укрепления. Ухудшение внешнего фона вместе с просадкой цен на сырьевых рынках могло бы вызвать обратную реакцию, если бы рубль был связан с мировой конъюнктурой.

Но сейчас существенная составляющая стабильности российской валюты заключена в наличии профицита торгового баланса.

Превышение объема предложения валюты компаниями-экспортерами над спросом на эту валюту и сохраняет рубль в сильном положении.

На текущий момент нет оснований для изменения этого фактора. Поэтому стабильности рубля в действительности мало что угрожает.

Среди внутренних новостей отметим снижение потребительских цен в РФ за неделю на 0,13%. С начала августа инфляция сократилась на 0,23%, с начала года — выросла на 10,72%. Для рубля это относительно нейтральная информация.

Торговая сессия на валютной секции Мосбиржи 18 августа для доллара США может пройти в пределах 60,30-61,50 руб., для евро — в диапазоне 61,20-62,00 руб.

Уверенно стабильный август для российской валюты успешно продолжается и это тоже очень хорошая новость.

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