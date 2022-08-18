Москва, , 12:25 — REGNUM Подготовка ядерной провокации на Запорожской АЭС в совокупности с отъездом Зеленского во Львов задают не только вектор обвинения России в ядерном терроризме, но и отвод ВСУ под этим предлогом из ДНР. И, возможно, даже не до Днепра, Харькова и Киева, а гораздо западнее, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

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Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа, во время посещения Украины Генсеком ООН Гутеррешем. Об этом 18 августа сообщили в Минобороны России.

«Для киевской хунты ядерная провокация хороший предлог объяснить отвод войск не тотальным поражением на фронтах, а заботой об армии, чтобы та не пострадала от радиоактивного заражения. Кстати, одним из значимых факторов осуществления провокации будет роза ветров. Не знаю, в состоянии ли мы это сделать или нет, но было бы хорошо, чтобы в ближайшие дни, пока Генсек ООН не уедет из Украины, роза ветров вокруг Запорожской АЭС была ориентирована в направлении Западной Украины и Европы», — написал шеф-редактор ИА REGNUM в своем телеграм-канале.