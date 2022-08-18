Таллин, , 12:14 — REGNUM Пропускной пункт в Нарве на границе с Россией будет закрыт до середины ноября нынешнего года для проезда грузовиков и крупнотоннажных машин. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад пожинает плоды антироссийских санкций и проигрывает — трансляция»

Власти прибалтийской республики объяснили запрет реконструкцией транзитных дорог и улицы Тулевику, которая находится на въезде в северо-восточный пограничный город.

Сообщается, что крупногабаритный транспорт будут перенаправлять в другие пункты пропуска на юго-востоке страны — в Койдула и Лухамаа (со стороны России — «Куничина Гора» и «Шумилкино» в Псковской области).

Накануне Эстония временно закрывала 16 августа 2022 года автомобильный пункт пропуска на границе с Россией в Нарве. Таллин объяснял ограничение работами по обновлению программного обеспечения.

Однако, как известно, именно в этот день утром эстонские власти принудительно и с привлечением полиции и спецназа демонтировали в Нарве ряд советских военных памятников. В целях предотвращения возможных народных протестов все подъезды к сносимым памятникам, включая и расположенный прямо у таможенного пункта на Петровской площади в Нарве, были ограничены, а движение автотранспорта запрещено.