Москва, 18 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. На территории Запорожской АЭС у российских военных нет тяжелых вооружений, заявил 18 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС», — заявил он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим занимается ядерным шантажом.

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