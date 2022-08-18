Москва, , 10:37 — REGNUM Киевский режим занимается ядерным шантажом, заявила 18 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом… Провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, когда создаётся прямая угроза атомной энергетике. Как это ещё можно назвать?» — сказала она в эфире «Соловьёв Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что 19 августа киевский режим намерен провести резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции в период посещения Украины генсека ООН Антониу Гутерреша. Её задача — обвинить Москву в создании техногенной катастрофы на АЭС.

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