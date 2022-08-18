София, , 11:02 — REGNUM В Старозагорской области на юго-востоке Болгарии состоялось подключение болгарского трубопровода к международному интерконнектору, позволяющему Софии получать газ из соседей Греции. Об этом 18 августа сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, новый газопровод уже подсоединен к системам крупнейших операторов обеих стран. При этом, по словам экспертов, работа новой структуры и закачка в болгарские хранилища новых объемов газа не приведет к удешевлению «голубого топлива» для потребителе в Болгарии.

По предварительным данным, начало работы структуры запланировано на 1 сентября.