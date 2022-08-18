Луганск, , 09:41 — REGNUM Статус Луганской Народной Республики (ЛНР) будет опредёлен на референдуме о вхождении в состав России, заявил министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, за решением, которое граждане примут на референдуме, должна будет последовать реакция российской стороны. Этот вопрос относится к полномочиям Государственной думы России.

Что касается статуса, то «прежде всего этот статус будет определять с нашей стороны сам референдум», сказал Дейнего в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос о предпочтительном для властей статусе республики, он отметил, что попытки диктовать населению «какие-то свои видения» будут означать скатывание «в диктатуру».

Дейнего добавил, что готов обсуждать вопрос о статусе республики со своими соотечественниками, но не как министр, а как гражданин.

Читайте также: Глава МИД ЛНР и посол республики получили особый ранг