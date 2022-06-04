Луганск, 4 июня 2022, 21:06 — REGNUM Ранга чрезвычайного и полномочного посла удостоены глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего и посол в РФ Родион Мирошник. Соответствующие регалии им присвоил глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщил 4 июня телеграм-канал МИД республики.
Читайте также: Послом ЛНР в России назначен Родион Мирошник
Послом в России Родион Мирошник был назначен 6 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, до назначения Мирошник был советником главы ЛНР. В ДНР должность посла получила политический деятель Ольга Макеева.