Луганск, , 21:06 — REGNUM Ранга чрезвычайного и полномочного посла удостоены глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего и посол в РФ Родион Мирошник. Соответствующие регалии им присвоил глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщил 4 июня телеграм-канал МИД республики.

Владислав Дейнего Lugansk.site

Читайте также: Послом ЛНР в России назначен Родион Мирошник

«Указом главы ЛНР от 3 июня 2022 года дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла присвоен министру иностранных дел ЛНР Дейнего Владиславу Николаевичу и чрезвычайному и полномочному послу ЛНР в Российской Федерации Мирошнику Родиону Валерьевичу», — отметили в МИД.

Послом в России Родион Мирошник был назначен 6 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, до назначения Мирошник был советником главы ЛНР. В ДНР должность посла получила политический деятель Ольга Макеева.