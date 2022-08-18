Бухарест, , 09:11 — REGNUM В настоящее время Румыния располагает необходимыми энергетическими запасами для того, чтобы обеспечить население теплом и горячей водой в зимний период 2022-го — 2023-го года. Об этом 18 августа со ссылкой на заявление премьер-министра страны Николае Чукэ сообщает «Румынское телевидение».

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По словам Чукэ, созвавшего накануне экстренное совещание правительства по вопросам теплоснабжения, официальный Бухарест планирует выделить дополнительные средства для закупки газа, а также рассмотрит вопрос продления моратория на повышение цен в этой сфере для системы ЖКХ. «Как мы и предполагали, ограничение цен на энергоносители и компенсационные меры останутся активными в формуле, необходимой для защиты граждан и экономики», — резюмировал, в частсности, он.

При этом в румынском Агентстве по регулированию в сфере энергетики (НАРЭ) подчеркивают, что в условиях подорожания энергоносителей на мировых рынках регулировать стоимость газа в стране будет «очень сложно».