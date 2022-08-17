Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 17 августа, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,81%, до 60,41 рубля. Евро теряет 1,48%, откатываясь до 61,21 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

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«Поддержку спросу на российскую валюту оказал опубликованный 17 августа утром обновленный экономический прогноз от Минэкономразвития РФ.

Показатели экономического роста, инфляции и среднегодового курса рубля пересмотрены на текущий и последующие годы пересмотрены с существенным улучшением по сравнению с весенним прогнозом.

Это стало поводом приступить к продажам валюты экспортерам, которым уже скоро рассчитываться с бюджетом по налогам. Эта тенденция вполне может сохраниться до конца недели», — считает эксперт.

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