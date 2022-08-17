Москва, , 12:27 — REGNUM Доллару так и не удалось прорваться к отметке 62 руб. несмотря на недавнее усиление бычьего уклона в паре с рублём, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

Рубли rotkevichkonstantin

«По итогам сессии 16 августа котировки снизились более чем на 0,53%, расположившись непосредственно под уровнем 61 руб. Сегодня, 17 августа, пара пытается возобновить рост, но пока торгуется лишь немногим выше уровня открытия.

Рубль сопротивляется давлению со стороны долларовых быков, которые предпринимают попытки смещения границ тесного диапазона.

Таким образом, пара доллар/рубль по-прежнему не в силах выйти из канала консолидации, а это уже сигнал о том, что данная фаза может затянуться в силу притупленной чувствительности российской валюты к факторам, которые прежде оказывали существенное влияние на поведение рубля.

Несмотря на ослабление связи между рублем и нефтью, дальнейшее падение Brent все же способно как минимум ограничить потенциал укрепления «россиянина» наряду с дальнейшим наращиванием импорта, который должен прилично вырасти до конца года.

Неопределенность в отношении сроков возобновления бюджетного правила дополнительно сковывает движения рубля.

В ближайшие дни основные торги в паре доллар/рубль, вероятно, будут и далее проходить в районе 60-61 руб., но с перспективой подтверждения пробоя верхней границы после недавнего тестирования зоны 61,65 руб.», — пояснил эксперт.

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