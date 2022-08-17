Москва, , 15:53 — REGNUM Поставки в Россию смартфонов снизились на 38% за первые шесть месяцев 2022 года. В сегменте стоимостью до 10 тыс. рублей поставки сократились на 56%, сообщает 17 августа «Коммерсантъ " со ссылкой на отчёт GS Group.

Смартфон Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Эксперты сравнивали количество ввезённых смартфонов с аналогичным периодом прошлого года. В этом году за шесть месяцев ввезено 2,7 млн штук смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей (минус 56%).

В среднем сегменте, от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, ввезено 5,5 млн штук (минус 24%). Дорогих устройств ввезли на 38% меньше — 1,6 млн штук.

«Всего за первые шесть месяцев было поставлено 9,9 млн смартфонов, что на 38% меньше, чем за первое полугодие 2021 года», — указано в публикации.

При этом доля поставленных смартфонов нижнего ценового сегмента снизилась с 38% годом ранее до 27%. Доля в среднем сегменте выросла с 46% до 56%, а в верхнем осталась прежней — 17%.

Ретейлеры по-разному оценивают ситуацию с недорогими устройствами. Одни отмечают, что спрос на них сокращается уже несколько лет, другие отмечают позитивную динамику перед началом учебного года. Аналитики считают, что технические характеристики недорогих устройств будут снижаться, и спрос на них пока продолжит падать.

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