Москва, , 08:40 — REGNUM В России во II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом увеличилась доля импорта в оптовой торговле продуктами, одеждой, коммуникационным и информационным оборудованием, передаёт ТАСС со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Разнообразие товаров Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Так, доля импорта продуктами питания, напитками и табачными изделиями за три месяца выросла с 17,4% до 19,8%, доля импорта в продажах одежды и обуви — с 38,2% до 45,6%. В среднем по 2021 году она составляла 40%, но во II квартале минувшего года достигала многолетнего максимума в 47,8%.

В продаже информационным и коммуникационным оборудованием (компьютеры смартфоны, электронные комплектующие) импорт вырос с 67,7% до 79%, . Доля импорта среди бытовой техники (телевизоры, холодильники, стиральные машины и т.д.) практически не изменилась — около 28% во II квартале против 28,4% в I квартале.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство промышленности и торговли России скорректировало перечень товаров для параллельного импорта.

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