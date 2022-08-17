Москва, , 15:09 — REGNUM Для российской экономики возобновление закупки нефти Японией — хороший знак, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Особенно это важно, учитывая высокие цены на энергоносители, что добавит финансов в бюджет РФ.

Вопрос, скорее, в том, до каких объёмов может восстановиться импорт российской нефти, а также — означает ли это, что Япония возобновит (или расширит) импорт и других товаров, в том числе СПГ, минеральных удобрений, металлов и др.

Касаемо рынка нефти, эта новость вряд ли окажет серьезное влияние на ценообразование. Однако в целом положительно скажется на цене Urals, в отношении которой страны G7 хотят ввести «потолок цен», — пояснил эксперт.

Как сообщало, Япония вновь начала импортировать российскую нефть в июле 2022 года.

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