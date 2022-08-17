Токио, , 04:22 — REGNUM Япония вновь начала импортировать российскую нефть в июле 2022 года. Об этом свидетельствуют данные японского минфина.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, общий объем импорта нефти из России сократился на 65,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако в июне 2022 года Япония вообще не импортировала российскую нефть. При этом Токио снизил объем импорта российского газа на 26,1%, а также угля на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава японского министерства экономики Коити Хагиуда заявил о намерениях Токио сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-1». По его словам, Токио необходим источник поставки энергоносителей за пределами Ближнего Востока, от которого Япония зависит на 90%. Хагиуда отметил, что Токио будет уточнять детали нового указа российского президента Владимира Путина.