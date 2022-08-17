Москва, , 15:03 — REGNUM Ограничения на поставки углеводородов из России в Японию по политическим мотивам сталкиваются с жёсткой экономической реальностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Япония geralt

«Сокращение предложение нефти на внутреннем рынке значимо подняло цены не только на энергоносители, но и в целом на товары.

В июле дефицит торгового баланса, то есть превышение стоимости импорта страны над экспортом, достиг рекордного уровня. Это серьёзный негатив для экономики, который подрывает возможности производства и потребительского спроса.

Следует учитывать и то, что рейтинг одобрения премьер-министра Фумио Кисида снизился, и он принял решение о дополнительных действиях по ослаблению инфляции.

22 июля министр экономики, торговли и промышленности К. Хагиуда сказал, что правительство не настаивает на том, чтобы нефтеперерабатывающие предприятия не покупали российскую нефть. Это частный бизнес, который вправе определять своих поставщиков.

Для России возобновление поставок нефти в Японию — хороший знак, хотя и не является принципиальным для рынка в целом.

Но это не просто увеличивает российский экспорт и доходы от него, но показывает определённые возможности наращивания продаж в Азии в преддверии будущего эмбарго на основные поставки чёрного золота в ЕС в конце 2022 года», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония в июле возобновила импорт нефти из РФ, объем которого в июне был доведен до нуля.

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