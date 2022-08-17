Берлин, 17 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Операторы газохранилищ в Германии досрочно наполнили их газом на 75%, текущий уровень заполнения превышает 76%. Об этом сообщает Федеральное сетевое агентство Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По состоянию на 16 августа газохранилища заполнены на 76,79%. Заполненность хранилища «Реден», ранее принадлежавшего Газпрому, составляет 55,59%, уточняет регулятор.

В стране ранее приняли законодательные поправки, обязывающие заполнить газохранилища к 1 сентября на 75%, к 1 октября — на 85%, а к ноябрю — на 95%.

Отмечено, что Германия на текущий момент стабильно получает газ, безопасность поставок гарантирована. Подача из газопровода «Северный поток» составляет сейчас около 20% от максимальной мощности.

Оптовые цены остаются очень высокими, предприятиям и частным потребителям приходится приспосабливаться к значительному росту цен на газ, указано в отчёте.

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