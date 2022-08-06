Берлин, , 07:40 — REGNUM Жителям Германии необходимо экономить не менее 20% от общего объёма энергопотребления, чтобы к зиме избежать дефицита газа. Такое заявление сделал 6 августа глава федерального сетевого агентства (входит в минэкономики ФРГ) Клаус Мюллер, сообщает агентство Reuters.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил чиновник, если не удастся сэкономить и получить при этом газ дополнительно, то к декабрю в стране могут возникнуть серьёзные проблемы. Мюллер отметил, что Германии желательно сократить экспорт газа в соседние страны на 20%, импортируя 10-15% ГВт/ч газа, чтобы не допустить дефицита топлива в стране.

Напомним, компания «Газпром» с 27 июля снизила поставки по трубопроводу «Северный поток» до 20% от пропускной мощности в связи с ремонтом газовой турбины. В Германии 5 августа уточнили, что уровень заполненности газохранилищ составляет чуть выше 70%. Если поставки газа по трубопроводу не возрастут, то ФРГ сможет заполнить газовые хранилища лишь после ввода дополнительных мер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как уточнили в Канаде, поставки газа по российскому трубопроводу Nord Stream («Северный поток») не могут быть заменены транзитом газа через Украину.

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