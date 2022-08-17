Бухарест, , 11:37 — REGNUM С апреля по июнь нынешнего года правительство Румынии выделило на помощь переселенцам с Украины в общей сложности 100 млн. леев ($20 млн.). Об этом 17 августа сообщает румынский журнал «Profit».

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Как утверждают обозреватели издания, Кабмин не проводит мониторинг распределения соответствующих средств и не занимается проверкой законности их использования. «Все расчеты осуществляются через местные органы самоуправления, которые самостоятельно определяют финансовую политику в отношении беженцев», — отмечено в заявлении высшего исполнительного органа Румынии.

При этом фискальные службы зачастую не имеют прямого доступа к необходимой документации. «Есть мнение, что эти деньги делят между собой нечистые на руку чиновники и мошенники из числа «украинских беженцев», — сказал в комментарии ИА REGNUM высокопоставленный чиновник Налоговой инспекции Румынии.

Согласно официальной информации, с 24 февраля 2022-го года в Румынию въехало более 2 млн. граждан Украины. Абсолютное большинство из них, получив социальную помощь от румынских властей, выехало в Западную Европу.