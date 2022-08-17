Москва, 17 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Третья установочная партия самозарядных пистолетов 6П72 «Удав»готовится для поставки в Вооруженные силы России, сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш).

Пистолет «Удав»

Отмечается, что с 2020 года ЦНИИточмаш поставил в ВС РФ две установочные партии пистолетов 6П72 и в данный момент работает над поставками третьей партии.

Как сообщало ИА REGNUM, пистолетный комплекс «Удав» разработан под патрон повышенной мощности 9×21 мм, могущий на расстоянии в несколько десятков метров пробить бронежилет второго класса. Для стрельбы из пистолета используются все типы боеприпасов калибра 9×21 мм — с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные и другие.

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