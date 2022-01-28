Москва, , 08:34 — REGNUM Новейшие российские пистолеты «Удав» в специальной комплектации поступят в Вооруженные силы РФ в 2023 году, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Пистолет «Удав»

В госкорпорации напомнили, что общевойсковые поставки Министерству обороны 9×21-мм пистолетов «Удав» начались в 2021 году.

«В 2023 году планируется начать поставки пистолета в специальной комплектации с глушителем», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, пистолетный комплекс «Удав» разработан под патрон повышенной мощности 9×21 мм, могущий на расстоянии в несколько десятков метров пробить бронежилет второго класса. Для стрельбы из пистолета используются все типы боеприпасов калибра 9×21 мм — с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные и другие.