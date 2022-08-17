Цинциннати, США, 17 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю Аргентины Диего Шварцману во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты и завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 2:6.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев семь раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, три ошибки на подаче и четыре брейка.

В третьем круге турнира Шварцман сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Филип Краинович (Сербия).

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