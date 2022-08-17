Цинциннати, США, 17 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:4, 7:5.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Медведев семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, 11 ошибок на подаче и 1 из 3 брейков.

В третьем круге турнира Медведев сыграет с победителем матча Томми Пол (США) — Денис Шаповалов (Канада).

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