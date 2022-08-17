Магадан, 17 августа, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Реагирование на прогнозы чрезвычайных ситуаций, подготовленные МЧС России, следует закрепить в должностных инструкциях для муниципальных чиновников. Об этом глава министерства Александр Куренков заявил на координационном совещании в Магадане.

Александр Ульяненко ИА REGNUM МЧС России на учениях

По его словам, главы муниципальных образований и другие чиновники, отвечающие за реагирование в условиях чрезвычайных ситуаций, должны «принимать решения о создании группировки сил и средств и реагировании».

Куренков пояснил, что говорит и о выявлении термоточек, и о прогнозах развития обстановки, связанной с природными и техногенными чрезвычайными ситуациями.

Регионы и муниципалитеты, отметил он, получают от МЧС прогнозы и модели развития обстановки, рекомендации по реагированию. Однако муниципальные чиновники иногда затрудняются принимать решения, так как психологически к ним не готовы.

«Обратите внимание: у нас нет обратной связи с ними. Мы рекомендуем, а какое решение они приняли, мы не всегда знаем», — сказал министр.

Закрепление в должностных инструкциях реагирования на прогнозы чрезвычайных ситуаций, добавил он, повысит оперативность такого реагирования.

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