Москва, , 06:21 — REGNUM Сегодня необходимо с большей серьёзностью подходить к вопросу профилактики, предотвращения и борьбы с пожарами в заповедниках и лесных угодьях. Об этом журналистам заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Глава МЧС России Александр Куренков МЧС

«Назрела необходимость серьезнее подходить к вопросу профилактики, предотвращения и борьбы с пожарами на территории заповедников, лесных угодий, где руководители не следят надлежащим образом за требованиями пожарной безопасности или не принимают должные меры к тушению возникающих пожаров, надеясь на авось», — сказал Куренков.

Он отметил, что ведомство планирует обсудить данный вопрос с Минприроды РФ.