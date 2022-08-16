Лондон, 17 августа, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Великобритания решила начать покупать сжиженный природный газ у Австралии на фоне энергетического кризиса, который охватил европейский континент. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Австралийский СПГ не поставлялся в Европу с 2016 года. Первая партия сжиженного газа для Великобритании должна быть доставлена 22 августа на танкере Attalos, который уже направляется в британский порт.

В Bloomberg отметили, что обычно Соединенное Королевство и другие европейские страны закупают СПГ у Катара, США и Перу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа Bloomberg распространило информацию о том, что в январе 2023 года Великобритания на несколько дней может остаться без газа из-за сокращения поставок российского газа.

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