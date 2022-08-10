Лондон, , 07:37 — REGNUM Власти Великобритании прорабатывают различные варианты действий при дальнейших сокращениях поставок российского газа на мировые рынки, в том числе предполагающий кратковременное отключение газа в стране в январе 2023 года. Об этом 9 августа сообщает агентство Bloomberg.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его информации, худший сценарий предполагает, что зима окажется особенно холодной, а поставки газа сократятся не только из России, но и из Норвегии. Крайняя мера, на которую в этом случае могут пойти британские власти, это временное (на четыре дня) частичное отключение газа, в том числе в отдельных домовладениях.

Агентство отмечает, что в министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии указанный сценарий рассматривают в качестве маловероятного, а жилые дома и предприятия получат необходимые газ и электричество «в любом случае».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что страну ожидает тяжёлая зима.

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